Елена Борщева готовится к операции по удалению грыжи





Врачи успокоили знаменитость и заверили, что случай поддается лечению, а после выписки из больницы она сможет жить полноценной жизнью. Елена Борщева нуждается в срочном хирургическом вмешательстве и уже сейчас к нему готовится. Поклонники пытаются поддержать кумира теплыми словами, поскольку понимают, какой стресс переживает актриса.Однако есть и другая проблема, заключающаяся в том, что звезде необходимо найти время для операции. Известно, что у нее напряженный график, но артистка понимает, что нужно как можно скорее решить эту проблему. Удаление грыжи Борщевой состоится в течение 2-х месяцев, а весь процесс займет примерно час. Если удастся избежать осложнений, юмористка уже через двое суток окажется дома. Реабилитация продлится от пары недель до месяца.