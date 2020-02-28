Австралийские ученые выяснили, что интервальные упражнения снижают аппетит





В научном эксперименте приняли участие 40 мужчин и женщин, которым было необходимо избавиться от лишнего веса. Все добровольцы вели преимущественно пассивный образ жизни с офисной занятостью. Ученые разделили участников на две группы: первая – активно занималась по программе интервальных упражнений, вторая – по программе тренировки без пауз.По словам руководителя исследования, после физических нагрузок те, кто занимался по методу «интенсив-отдых», значительно уменьшили порции пищи из-за сниженного аппетита. Ученые объяснили данное наблюдение тем, что во время полезной активности с достаточным перерывом организм человека не испытывает стресс и вырабатывает гормон – грелин, который отвечает за желание съесть больше в ситуации повышенной нервозности.Кроме того, ученым удалось заметить, что интервальные тренировки в компании друзей, еще больше влияют на эффективность занятия и ускоряют процесс похудения.