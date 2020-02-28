Звезды «Дом-2» Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев после расставания отдыхают вместе

Отношения Нелли Ермолаевой и Кирилла Андреева длились 8 лет. На первый взгляд ребята казались идеальной парой, а поэтому, когда они сообщили о своем расставании, то для многих эта новость стала полной неожиданностью. Так, изначально Нелли Ермолаева не скрывала, что очень сильно переживает из-за этого, а уже спустя месяц в Сети опубликовала информацию о том, что у нее есть новый бойфренд имя, которого она предпочла оставить в тайне.Однако ради общего сына Мирона Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев попытались сохранить дружеские отношения. Более того, сейчас они находятся вместе с ребенком на Святой земле в Израиле. Информацию о путешествии Нелли и Кирилл практически одновременно разместили в личных блогах.После появления в Сети новости о совместном отдыхе, поклонники пары начали призывать их еще раз хорошо подумать и все-таки не рушить семью.