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«Надоело сидеть на скамейке запасных»: Александр Олешко уволился с телеканала «НТВ»

Александр Олешко дал журналистам откровенное интервью, во время которого рассказал о своей занятости в настоящее время. Выяснилось, что актер уволился с телеканала «НТВ».
«Надоело сидеть на скамейке запасных»: Александр Олешко уволился с телеканала «НТВ»

Когда разговор зашел о телеэфирах шоумена, он неожиданно заявил, что больше не работает в штате канала, где трудился на протяжении последних лет. Как сказал Александр Олешко, ему надоело ждать предложений с интересными проектами. Сейчас он находится в таком возрасте, когда может сделать много чего интересного. Таким образом знаменитость объяснил свое увольнение с «НТВ». По словам артиста, он был инициатором решения не продлевать договор с телеканалом. При этом телеведущий не видит необходимости делать официальное заявление.

Олешко отметил, что рассказал о своем уходе, поскольку корреспондент задал ему прямой вопрос. Также пародист добавил, что сейчас он работает в разных направлениях и со всеми, кто проявляет к нему соответствующий интерес. До «НТВ» актера можно было увидеть на «Первом канале», где он был ведущим передач «Точь-в-точь» и «Минута славы».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:30

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