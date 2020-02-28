Храп одного из партнёров способен вызвать гипертонию у другого





Как показывают результаты многих опытов, храп вреден для здоровья и для отношений между супругами. Бывает, что такие пары спят отдельно друг от друга, а через какое-то время принимают решение разойтись. Благодаря новому исследованию американских учёных стало понятно, что сон может спровоцировать повышение артериального давления. Каждый седьмой храпящий человек издаёт настолько сильный шум, что это приводит к появлению гипертонии у находящегося рядом с ним партнёра.В эксперименте приняли участие 165 людей, которые громко храпят. У 14% из них уровень шума при этом превышал 53 децибела. Если регулярно слушать подобные звуки, артериальное давление действительно будет высоким, так как при этом в организме выделяется больше адреналина и сердце сокращается быстрее. Подобное происходит с тем, кто спит вместе с индивидом, поскольку недостаток сна не позволяет телу нормально регулировать гормоны стресса, из-за чего и повышается вероятность появления гипертонии.Как передаёт Oxford Academic, ещё 4 года назад эксперты из Германии выяснили, что шум в 53 децибела способен вызвать инфаркт. В связи с этим необходимо обратиться к медикам и устранить эту проблему.