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Елизавета Туктамышева объявила о расставании с фигуристом Андреем Лазукиным

Елизавета Туктамышева рассказала о расставании с фигуристом Андреем Лазукиным. Чемпионка мира 2015 года подчеркнула, что ее сердце сейчас свободно.

Елизавета Туктамышева поделилась, что не ссорилась с бойфрендом и у пары не было никакого недопонимания. Причиной расставания стали обстоятельства, которые сложились неблагоприятно. Фигуристка также рассказала, что она одевается по настроению, а не по последним тенденциям моды. В обычные дни она предпочитает классическую и удобную одежду.

В то же время фигуристке очень нравится эпатажный стиль и яркие цвета. Также Туктамышева поделилась, что ее устраивает финансовое положение. Однако деньги по пустякам она не тратит, поскольку хочет создать финансовую подушку безопасности, которая позволит в будущем быть независимой.

Елизавета Туктамышева подчеркнула, что соглашается на участие в популярных ледовых шоу, потому что ей за это хорошо платят.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:23

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