Врачи опровергли причинно-следственную связь между мастурбацией и качеством полового акта
Команда врачей опровергла причинно-следственную связь между мастурбацией и качеством полового акта. В ходе научного исследования выяснилось, что самоудовлетворение не влияет на продолжительность секса и активность сперматозоидов.
Научный эксперимент был проведен в 2003 году с участием тех, кто регулярно мастурбирует, и добровольцев, не являющихся сторонником самоудовлетворения. На протяжении длительного времени врачи наблюдали за реакциями организма каждого добровольца. В результате проведенной работы они заявили, что сексуальная привычка абсолютно не влияет на качество спермы, активность сперматозоидов и продолжительность полового контакта.
В тоже время мастурбация действительно стимулирует выброс дофамина и серотонина, из-за которых человек ощущает себя счастливым. Кроме того, самоудовлетворение улучшает сон, снимает тревожность и снижает риск инфекционного заражения посредством укрепления защитных функций иммунитета.
Врачи отметили, что на длительность полового контакта и на качество эякулята зачастую влияет образ жизни, питание и физические нагрузки.
Научный эксперимент был проведен в 2003 году с участием тех, кто регулярно мастурбирует, и добровольцев, не являющихся сторонником самоудовлетворения. На протяжении длительного времени врачи наблюдали за реакциями организма каждого добровольца. В результате проведенной работы они заявили, что сексуальная привычка абсолютно не влияет на качество спермы, активность сперматозоидов и продолжительность полового контакта.
В тоже время мастурбация действительно стимулирует выброс дофамина и серотонина, из-за которых человек ощущает себя счастливым. Кроме того, самоудовлетворение улучшает сон, снимает тревожность и снижает риск инфекционного заражения посредством укрепления защитных функций иммунитета.
Врачи отметили, что на длительность полового контакта и на качество эякулята зачастую влияет образ жизни, питание и физические нагрузки.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:18