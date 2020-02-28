Врачи опровергли причинно-следственную связь между мастурбацией и качеством полового акта





Научный эксперимент был проведен в 2003 году с участием тех, кто регулярно мастурбирует, и добровольцев, не являющихся сторонником самоудовлетворения. На протяжении длительного времени врачи наблюдали за реакциями организма каждого добровольца. В результате проведенной работы они заявили, что сексуальная привычка абсолютно не влияет на качество спермы, активность сперматозоидов и продолжительность полового контакта.В тоже время мастурбация действительно стимулирует выброс дофамина и серотонина, из-за которых человек ощущает себя счастливым. Кроме того, самоудовлетворение улучшает сон, снимает тревожность и снижает риск инфекционного заражения посредством укрепления защитных функций иммунитета.Врачи отметили, что на длительность полового контакта и на качество эякулята зачастую влияет образ жизни, питание и физические нагрузки.