Ученые опровергли теорию уфологов об инопланетном происхождении «Черного рыцаря»





Согласно официальной информации, существует история, что в 1958 году астроном-любитель заметил появление «Черного рыцаря» во время наблюдения за Луной. Спустя 40 лет рамках научной работы сотрудникам NASA удалось сделать снимок гипотетического неопознанного космического объекта, который был назван искусственным спутником внеземного происхождения.По мнению ученых, занимающихся исследованием феномена НЛО, «Черный рыцарь» не что иное, как инопланетный корабль, который предназначен для межпланетной связи космических цивилизаций. Астрономы однозначно опровергают теорию уфологов ввиду отсутствия научно-обоснованных доказательств. В тоже время они выдвигают свои версии происхождения загадочного внеземного гостя.Согласно одному из предположений сотрудников NASA, искусственный спутник является потерянной капсулой «Discovery-8», запущенного в середине прошлого столетия для наблюдения за СССР. Как известно, в 1956 году во время очередного запуска космического аппарата, произошла авария, в результате которой часть оборудования была утрачена.