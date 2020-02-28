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Эксперты составили список самых важных технологических новинок 2020 года

Эксперты составили список наиболее важных технологических новинок 2020 года. Эти приспособления способны изменить жизнь человека или существенно ее облегчить.
Эксперты составили список самых важных технологических новинок 2020 года

Ученые, представляющие TU Delft, разработали систему, позволяющую защитить интернет от хакерских атак. В экспериментальную сеть планируют подключить четыре города с помощью квантовых технологий. Аналогичная связь построена между Пекином и Шанхаем. Ученые также намерены ввести персонализированные медицинские услуги, например, для пациентов с редкими недугами. Подобные болезни можно будет лечить с помощью генной медицины. Некоторые корпорации уже работают над введением электронных денег, например, Facebook запустил Libra. Однако эксперты подозревают, что первой большой страной, которая создаст аналог традиционной валюты, станет Китай. Медики современности работают над созданием препаратов против старения и уже получают первые результаты. Также ведется борьба с изменением климата, а ученые получили достаточно статистических данных, чтобы делать более точные выводы по поводу глобального потепления.

Разработки в области искусственного интеллекта становятся более эффективными, например, создан миниатюрный ИИ, способный оперировать огромными объемами данных. Новое поколение чипов сможет задействовать меньшее количество энергии, а также иметь небольшие размеры без ущерба для способностей. Машинное вычисление также поможет создать новые лекарственные препараты из молекул, а также находить их ранее неизвестные свойства. Эксперты уже продемонстрировали превосходство квантовых компьютеров перед классическими, а в будущем они могут занять нишу передовых технологий. Также готовятся к работе комплексы спутников, которые обеспечат хорошей связью даже развивающиеся страны.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:06

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