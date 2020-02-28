Ученые обнаружили секретный тоннель в здании парламента Великобритании





Британские историки узнали о существовании секретного тоннеля около 70-ти лет назад во время первой реставрации парламента после Второй мировой войны. В архиве сообщается, что проход в комнату был замурован. Ученые воспользовались заметками своих предшественников, которые оставили подсказки в ценных документах и бумагах, с целью отыскать вход и подробно исследовать помещение за тайными дверями здания.Как выяснилось, вход скрывался за деревянными панелями и был заперт на уникальный по своим размерам замок. По словам ученых, им пришлось изготовить специальный ключ для особо миниатюрной скважины. После того, как историки вошли в тайную комнату, первое, что они обнаружили – дверные петли на дальней стене, в которой, вероятнее всего, ранее был основной проход в Вестминстерский зал.В тайном тоннеле сохранились записи 1950 года, одна из которых сообщала, что комната была замурована Томом Портером - «поклонником темного эля». Специалисты предположили, что именно строители послевоенного периода, участвующие в восстановительных работах здания парламента, убрали основную дверь, ведущую в зал переговоров.Кроме того, ученые обнаружили работающий выключатель, с надписью государственной принадлежности, которая подтверждает догадки историков о том, что комната регулярно посещалась королевскими спикерами и другими членами парламента Великобритании.