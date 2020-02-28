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Китайский луноход обнаружил скрытые структуры под поверхностью дальней стороны Луны

Китайские ученые зафиксировали наличие скрытых структур под поверхностью дальней стороны Луны. В научном издании Science Advances были опубликованы результаты анализа грунта, проведенного луноходом Yutu-2.

Как известно, станция Chang’E-4 совершила мягкую посадку на Луне в январе 2019 года. Доставленный ровер уже больше года ведет свою деятельность на спутнике Земли, а недавно стали известны новые подробности исследований. В частности, луноход Yutu-2 использовал инструмент LPR, чтобы “просветить” поверхность на 40 м в глубину с помощью радиосигналов частотой 500 МГц.

Ученые столкнулись со сложностями при идентификации найденных структур, но пришли к выводу, что грунт в основном высокопористый и гранулированный, и включает в себя валуны довольно больших размеров. Он мог сформироваться, когда на поверхность Луны часто падали метеориты. Первый слой состоит в основном из реголита, в котором изредка находятся камни, а на глубине 24 м есть второй, содержащий камни разного размера.

Третий слой может состоять из тонкого надпластования мелкозернистой почвы и булыжников. Проведенная работа поможет ученым улучшить понимание вулканизма и расширит знания об эволюции дальней стороны Луны.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:53

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