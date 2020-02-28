Китайский луноход обнаружил скрытые структуры под поверхностью дальней стороны Луны





Как известно, станция Chang’E-4 совершила мягкую посадку на Луне в январе 2019 года. Доставленный ровер уже больше года ведет свою деятельность на спутнике Земли, а недавно стали известны новые подробности исследований. В частности, луноход Yutu-2 использовал инструмент LPR, чтобы “просветить” поверхность на 40 м в глубину с помощью радиосигналов частотой 500 МГц.Ученые столкнулись со сложностями при идентификации найденных структур, но пришли к выводу, что грунт в основном высокопористый и гранулированный, и включает в себя валуны довольно больших размеров. Он мог сформироваться, когда на поверхность Луны часто падали метеориты. Первый слой состоит в основном из реголита, в котором изредка находятся камни, а на глубине 24 м есть второй, содержащий камни разного размера.Третий слой может состоять из тонкого надпластования мелкозернистой почвы и булыжников. Проведенная работа поможет ученым улучшить понимание вулканизма и расширит знания об эволюции дальней стороны Луны.