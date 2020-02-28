"Автодор" прогнозирует сокращение поставок деталей из Южной Кореи из-за коронавируса





Как известно, в настоящий момент в азиатском регионе идёт эпидемия коронавируса. В связи с этим в Китае и Южной Корее многие предприятия остановились. Последствия этой меры недавно спрогнозировали в руководстве компании "Автодор". По их мнению, уже в скором времени начнутся проблемы с поставками комплектующих для иностранных машин, производящихся на территории России. Уже можно констатировать, что объёмы выпускаемой продукции сократятся, а потому придётся корректировать рабочий процесс и график. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято, и будет объявлено позднее.В настоящий момент "Автодор" производит преимущественно транспортные средства от Hyundai, KIA и BMW. Кроме того, предприятие собирает коммерческий автомобиль Ford Cargo.