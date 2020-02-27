Лера Кудрявцева отказалась публично выяснять отношения с Андреем Разиным





Спор между знаменитостью и музыкальным продюсером «Ласкового мая» длится на протяжении 10 лет. В свое время Андрей Разин заявил, что журналистка состояла в тесных отношениях с барабанщиком группы Сергеем Ленюком. По словам менеджера, она родила музыканту сына и ушла от него из-за своей карьеры. После этого администратор еще много раз негативно высказывался в сторону Леры Кудрявцевой. В ходе выпуска программы актриса заявила, что не собирается разбираться с оппонентом, хотя тоже может многое о нем рассказать.Как отметила звезда телевидения, Разин «психически не вполне здоров», что понимают многие люди. Ведущая также объяснила, что основной причина критики в ее адрес стала популярность. Сейчас артисту выгодно говорить про Кудрявцеву гадости. Кроме этого, она не собирается оправдываться по поводу судебных разбирательств.