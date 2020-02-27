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Лера Кудрявцева отказалась публично выяснять отношения с Андреем Разиным

В студии Youtube-проекта «Алёна, блин!» Лера Кудрявцева рассказала о многих вещах, в том числе о конфликтах с представителями шоу-бизнеса. Телеведущая отказалась выяснять отношения с Андреем Разиным.
Лера Кудрявцева отказалась публично выяснять отношения с Андреем Разиным

Спор между знаменитостью и музыкальным продюсером «Ласкового мая» длится на протяжении 10 лет. В свое время Андрей Разин заявил, что журналистка состояла в тесных отношениях с барабанщиком группы Сергеем Ленюком. По словам менеджера, она родила музыканту сына и ушла от него из-за своей карьеры. После этого администратор еще много раз негативно высказывался в сторону Леры Кудрявцевой. В ходе выпуска программы актриса заявила, что не собирается разбираться с оппонентом, хотя тоже может многое о нем рассказать.

Как отметила звезда телевидения, Разин «психически не вполне здоров», что понимают многие люди. Ведущая также объяснила, что основной причина критики в ее адрес стала популярность. Сейчас артисту выгодно говорить про Кудрявцеву гадости. Кроме этого, она не собирается оправдываться по поводу судебных разбирательств.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 23:00

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