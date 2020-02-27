Степан Джигарханян о дочери Любови Успенской Татьяне Плаксиной: «Она сейчас как пугливая лань»

«Сейчас никто не имеет права советовать ей что-либо, навязывая собственное мнение, так как это только усугубит всю ситуацию. На сегодняшний день Татьяна не хочет ни с кем общаться. Она сейчас будто пугливая лань, и если в её личную жизнь начнут вмешиваться со стороны, она может и вовсе закрыться в себе», – цитирует Степана Джигарханяна интернет-издание «Собеседник».





Степан Джигарханян рассказал, что с Татьяной Плаксиной знаком лично, они общались буквально несколько недель назад после телевизионного скандала, когда им довелось лететь одним самолётом. По словам пасынка актёра, дочь исполнительницы произвела на него тогда вполне положительное впечатление, но выглядела она крайне уставшей – не столько физически, сколько морально.Джигарханян-младший добавил, что Плаксина имеет склад ума, отличающийся от большинства людей, поэтому её мало кто понимает. Дочь «королевы шансона» неохотно контактирует с окружающими, в компаниях чаще всего молчит, но в целом – приятный человек.