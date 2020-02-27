Степан Джигарханян о дочери Любови Успенской Татьяне Плаксиной: «Она сейчас как пугливая лань»
Степан Джигарханян, пасынок известного актёра и театрального режиссёра Армена Джигарханяна, решил высказать своё мнение насчёт конфликта между певицей Любовью Успенской и её единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Мужчина встал на защиту 30-летней наследницы артистки, отметив, что она сейчас ведёт себя, будто «пугливая лань».
Степан Джигарханян рассказал, что с Татьяной Плаксиной знаком лично, они общались буквально несколько недель назад после телевизионного скандала, когда им довелось лететь одним самолётом. По словам пасынка актёра, дочь исполнительницы произвела на него тогда вполне положительное впечатление, но выглядела она крайне уставшей – не столько физически, сколько морально.
Джигарханян-младший добавил, что Плаксина имеет склад ума, отличающийся от большинства людей, поэтому её мало кто понимает. Дочь «королевы шансона» неохотно контактирует с окружающими, в компаниях чаще всего молчит, но в целом – приятный человек.
Степан Джигарханян рассказал, что с Татьяной Плаксиной знаком лично, они общались буквально несколько недель назад после телевизионного скандала, когда им довелось лететь одним самолётом. По словам пасынка актёра, дочь исполнительницы произвела на него тогда вполне положительное впечатление, но выглядела она крайне уставшей – не столько физически, сколько морально.
Джигарханян-младший добавил, что Плаксина имеет склад ума, отличающийся от большинства людей, поэтому её мало кто понимает. Дочь «королевы шансона» неохотно контактирует с окружающими, в компаниях чаще всего молчит, но в целом – приятный человек.
«Сейчас никто не имеет права советовать ей что-либо, навязывая собственное мнение, так как это только усугубит всю ситуацию. На сегодняшний день Татьяна не хочет ни с кем общаться. Она сейчас будто пугливая лань, и если в её личную жизнь начнут вмешиваться со стороны, она может и вовсе закрыться в себе», – цитирует Степана Джигарханяна интернет-издание «Собеседник».
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 22:00