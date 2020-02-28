АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.65 USD 65.61
Курс валют на 28.02.2020

Ford Transit для России получит больший набор отечественных деталей

Микроавтобусы и минивэны Ford Transit, выпускающиеся для России, получат больший набор отечественных деталей. Как известно, это уже второе обновление автомобиля и замена комплектующих.
Ford Transit для России получит больший набор отечественных деталей

В прошлом году Ford Transit стал получать бамперы от компании "Хитон-Пласт 2", которая базируется в Татарстане. Полимер, использующийся для их изготовления, производят в РФ. Имеются детали, произведённые отечественным предприятием, и в салоне. Речь идёт об обрамлении передней панели и дверных картах. Теперь американский концерн принял решение расширить сотрудничество с российскими производителями, и в скором времени новые экземпляры данной модели будут комплектоваться колёсными дисками производства фирмы "Аккурайд Уилз Руссиа" из Республики Татарстан. Кроме того, Чусовский металлургический завод начинает производить рессоры заднего моста для этого транспортного средства. Заявляется, металл, использующийся для изготовления новых узлов, также выпускается в России.

Известно, в 2019 году компания Ford решила официально покинуть российский рынок. В настоящий момент в продаже остались лишь машины из коммерческой линейки, а самой популярной моделью является Ford Transit. Судя по всему, концерн не планирует сворачивать это сотрудничество, а автомобили продолжат поставлять в РФ.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ford Transit для России получит больший набор отечественных…
Ученые: Взаимодействие с природой делает детей…
В России представлены беспроводные наушники Harman JBL Tune 220TWS за 6 тысяч …
Медики рассказали о пользе пастернака для здоровья…
Таяние ледников в Антарктиде позволило ученым открыть неизвестный гранитный…
Медики рассказали, кому противопоказана…
Ветеринары из США связали получение кошками ожогов при пожарах с возникновением у них сердечных…
Лера Кудрявцева отказалась публично выяснять отношения с Андреем…
Степан Джигарханян о дочери Любови Успенской Татьяне Плаксиной: «Она сейчас как пугливая…
Экс-стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс назвал Елену Степаненко «шапокляком…
Обновление ОС Android провоцирует сбои в работе смартфона Xiaomi…
Алла Пугачева расслабляется с помощью массажа и…
Диетологи рассказали о главных преимуществах употребления воды с…
В Сети появилось первое фото футболиста Дмитрия Тарасова после…
Новорожденному сыну рэпера Джигана сделали обрезание в…
Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова приобрела авто за несколько миллионов…
Лера Кудрявцева рассталась с Сергеем Лазаревым из-за его "помешательства на…
Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель помирилась с…
Поклонников возмутило поведение Максима Галкина перед дочерью Лизой: «Ноги и носки…
Сервис Google Earth появится в браузерах Opera, Firefox и Microsoft…
Российская модель Анастасия Бертье покорила британские СМИ 11-м размером…
Лика Стар рассказала в эфире «Судьбы человека» об интимном подарке от Аллы…
Эксперты назвали неожиданную причину разрядки аккумуляторов Apple…
Netflix выпустил наиболее страшный хоррор всех времён "Девушка на третьем…
Стало известно, кто любовник ведущей «Дом-2» Ольги…
Николай Межевич рассказал о “дружбе народов” между Россией и странами…
Набравший вес Андрей Данилко отказался назвать диагноз своего…
Учёные назвали изменение фигуры женщины главной причиной утраты к ней интереса…
Просмотреть все новости