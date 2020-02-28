Ford Transit для России получит больший набор отечественных деталей





В прошлом году Ford Transit стал получать бамперы от компании "Хитон-Пласт 2", которая базируется в Татарстане. Полимер, использующийся для их изготовления, производят в РФ. Имеются детали, произведённые отечественным предприятием, и в салоне. Речь идёт об обрамлении передней панели и дверных картах. Теперь американский концерн принял решение расширить сотрудничество с российскими производителями, и в скором времени новые экземпляры данной модели будут комплектоваться колёсными дисками производства фирмы "Аккурайд Уилз Руссиа" из Республики Татарстан. Кроме того, Чусовский металлургический завод начинает производить рессоры заднего моста для этого транспортного средства. Заявляется, металл, использующийся для изготовления новых узлов, также выпускается в России.Известно, в 2019 году компания Ford решила официально покинуть российский рынок. В настоящий момент в продаже остались лишь машины из коммерческой линейки, а самой популярной моделью является Ford Transit. Судя по всему, концерн не планирует сворачивать это сотрудничество, а автомобили продолжат поставлять в РФ.