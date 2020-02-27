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Экс-стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс назвал Елену Степаненко «шапокляком крашеным»

Экс-стилист Аллы Пугачевой раскритиковал стиль Елены Степаненко и назвал ее «шапокляком крашеным». По словам Джорджа Ровалса, во время совместного сотрудничества юмористка выглядела лучше.
Экс-стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс назвал Елену Степаненко «шапокляком крашеным»

Мастер обвинил бывшую супругу Петросяна в отсутствии вкуса. Несколько дней в интернете обсуждают опубликованный Сергеем Дроботенко снимок со Степаненко, на котором актриса выглядит весьма подтянутой. Многие заподозрили знаменитость в пластической операции. Экс-стилист Аллы Пугачевой негативно оценил внешность пародистки. В разговоре с журналистами он рассказал, как в свое время работал с артисткой и тогда она была намного привлекательнее. Несколько лет назад Джорджа Ровалса со звездой познакомил их общий друг-парикмахер. После этого телеведущей понравились результаты сотрудничества с профессионалом, однако это длилось недолго.

Как отметил стилист, Степаненко не имеет вкуса, поэтому он посоветовал ей изменить цвет волос, укладку и, тем более, макияж. «Я не знаю, кто ее так рисует?!» - удивился Ровалс. Он также обвинил бывшую клиентку в скупости, так как она экономила на услугах специалиста. Сейчас Ровалс не жалеет о завершении работы с юмористкой, ведь он получает больше выгоды, сотрудничая с медийными личностями.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:00

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