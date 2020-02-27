В Сети появилось первое фото футболиста Дмитрия Тарасова после операции





Во время тренировок с футбольным клубом «Рубин», с которым ранее Тарасов подписал контракт, он повредил ногу. Позже выяснилось, что это перелом. Для того, чтобы восстановиться необходимо было сделать срочную операцию.В итоге молодому человеку пришлось обратиться за помощью к итальянским врачам, которые всего за несколько часов сделали нужную операцию.Подписав контракт с футбольным клубом Дмитрий Тарасов не скрывал своей радости, но теперь он выпал из спорта вновь, как минимум на несколько месяцев. Известно, что Тарасов морально готов к быстрому восстановлению.Стоит отметить, что курс лечения Дмитрий в Италии проходит далеко не впервые. Однако сейчас в клинике он находится сам, так как его супруга Анастасия Костенко с двумя маленькими дочками осталась в России. Напомним, в прошлый раз Костенко во время лечения находилась рядом с мужем практически круглосуточно.