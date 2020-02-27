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В Сети появилось первое фото футболиста Дмитрия Тарасова после операции

Только вчера футболист Дмитрий Тарасов прибыл в Рим, а уже сегодня ему успешно провели операцию. Известно, что хирургическое вмешательство прошло без каких-либо осложнений. После молодой человек в Сети даже снимок успел разместить.

В Сети появилось первое фото футболиста Дмитрия Тарасова после операции

Во время тренировок с футбольным клубом «Рубин», с которым ранее Тарасов подписал контракт, он повредил ногу. Позже выяснилось, что это перелом. Для того, чтобы восстановиться необходимо было сделать срочную операцию.

В итоге молодому человеку пришлось обратиться за помощью к итальянским врачам, которые всего за несколько часов сделали нужную операцию.
Подписав контракт с футбольным клубом Дмитрий Тарасов не скрывал своей радости, но теперь он выпал из спорта вновь, как минимум на несколько месяцев. Известно, что Тарасов морально готов к быстрому восстановлению.


Стоит отметить, что курс лечения Дмитрий в Италии проходит далеко не впервые. Однако сейчас в клинике он находится сам, так как его супруга Анастасия Костенко с двумя маленькими дочками осталась в России. Напомним, в прошлый раз Костенко во время лечения находилась рядом с мужем практически круглосуточно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:34

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