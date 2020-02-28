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Ученые: Взаимодействие с природой делает детей счастливее

Исследование показало, что взаимодействие с природой делает детей счастливее. О результатах опроса, проведенного сотрудниками Технологического института Соноры в Мексике, сообщает CNN.

В рамках исследования около 300 детей из Мексики в возрасте 9-12 лет ответили на вопросы о своем состоянии и увлечениях. Оказалось, что дети, чувствующие единение с природой, чаще помогают другим, склонны к альтруизму, а также с удовольствием общаются с животными и любуются флорой. Они предпочитают заботиться об экологии, например, повторно используют предметы, экономят воду и сортируют мусор. Чаще они верят в равенство полов и рас. При этом ученые доказали, что такие дети ощущают себя наиболее счастливыми по сравнению с теми, кто безразличен к окружающей среде.

Исследователи отмечают, что экологическое образование важно в современном мире, поскольку от нового поколения зависит будущее всей планеты. Ученые выступают в поддержку специальных занятий, посвященных бережному отношению к природе, например, в этом смогут помочь уроки садоводства, прогулки, походы и другие виды деятельности на открытом воздухе.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:00

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