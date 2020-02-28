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В России представлены беспроводные наушники Harman JBL Tune 220TWS за 6 тысяч рублей

В Росси в скором времени появится беспроводные наушники Harman JBL Tune 220TWS, которые могут составить конкуренцию популярной гарнитуре Apple AirPods. Новинка отличается качеством исполнения и звучания, а её стоимость составляет 6 тысяч рублей.

Наушники JBL Tune 220TWS от компании Harman представляют собой беспроводную гарнитуру, выполненную в популярном форм-факторе. Вкладыши созданы с учётом эргономичности и стилистически оформлены. Имеется и футляр, который подзаряжает устройства. В активном режиме динамики, размер которых составляет 12 миллиметров, работают до трёх часов, но кейс позволяет продлить это время в шесть раз. Отмечается, за качество звука и связь со смартфоном или другим девайсом отвечает энергоэффективный модуль Bluetooth 5.0. Управление гарнитурой осуществляется благодаря наличию на их корпусе физических кнопок. Они дают возможность быстро ответить на звонок и управлять воспроизведением музыки. Стоимость изделия в России оценивается в 6 тысяч рублей. Всего в продаже появится шесть цветов устройства.

Генеральный директор российского отделения компании Harman в РФ отметил, что JBL Tune 220TWS разрабатывались в первую очередь для жителей больших городов и мегаполисов. Поэтому конструкторы работали не только над качеством и техническими особенностями, но и внешним обликом гарнитуры, дабы каждый пользователь мог подчеркнуть свою индивидуальность и чувство стиля.

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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 04:00

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