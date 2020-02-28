Медики рассказали о пользе пастернака для здоровья сердца





Пастернак также является хорошим источником клетчатки, благодаря которой в организме снижается уровень «плохого» холестерина и уменьшается риск возникновения диабета. Кроме того, улучшается пищеварение и регулируется масса тела, человек чувствует себя сытым более продолжительное время. Благодаря употреблению в пищу пастернака повышается иммунитет – за счёт наличия в корнеплоде витаминов С и Е, вступающих в борьбу со свободными радикалами.Специалисты советуют выбирать твёрдые корнеплоды небольших размеров, для того чтобы их было проще готовить. Рекомендуется избегать тех, у которых много коричневых пятен и усов, поскольку это свидетельствует о некачественном урожае.