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Медики рассказали о пользе пастернака для здоровья сердца

Медики рассказали о том, что в пастернаке содержится много калия, который, попадая в организм человека, способствует расширению сосудов и как следствие – снижает кровяное давление и нагрузку на сердце, тем самым положительно влияя на здоровье органа. Это же происходит и за счёт наличия в растении фолиевой кислоты.

Пастернак также является хорошим источником клетчатки, благодаря которой в организме снижается уровень «плохого» холестерина и уменьшается риск возникновения диабета. Кроме того, улучшается пищеварение и регулируется масса тела, человек чувствует себя сытым более продолжительное время. Благодаря употреблению в пищу пастернака повышается иммунитет – за счёт наличия в корнеплоде витаминов С и Е, вступающих в борьбу со свободными радикалами.

Специалисты советуют выбирать твёрдые корнеплоды небольших размеров, для того чтобы их было проще готовить. Рекомендуется избегать тех, у которых много коричневых пятен и усов, поскольку это свидетельствует о некачественном урожае.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 03:00

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