Новорожденному сыну рэпера Джигана сделали обрезание в Майами

Поклонники принялись поздравлять исполнителя с появлением на свет 4-го ребенка. Однако некоторые юзеры не могли понять, почему все 3 дочери Джигана носят фамилию матери, а сын – отца. Одни фолловеры написали много комплиментов в адрес звездного семейства, а другие выразили удивление, что артист оказался евреем. Певец все свободное время проводит с детьми и часто возит всех родных на море. Своих наследников супруг Оксаны Самойловой считает даром свыше. Пара состоит в браке на протяжении 7 лет, а их знакомство состоялось еще до обретения рэпером популярности.За время совместной жизни модель родила мужу 3-х детей, однако она также мечтали о сыне. В прошлом году бизнесвумен снова забеременела и на этот раз подарила Джигану долгожданного мальчика, который увидел мир 18 февраля. Спустя 3 дня родительницу и новорожденного ребенка выписали из клиники в Майами, где на днях малышу сделали обрезание.Самойлова успела продемонстрировать фанатам стройную фигуру. После родов живот у многодетной матери быстро исчез, что не перестает ее удивлять. Дочери супругов завороженно смотрели на младшего брата, когда впервые его увидели.