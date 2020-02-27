Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова приобрела авто за несколько миллионов рублей
Звезда телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова, наконец, решилась исполнить свою давнюю мечту. Так, девушка приобрела дорогостоящую машину.
Юлия Ефременкова всегда была заядлой любительницей автомобилей. Однако прошлым летом девушка продала свою машину и временно пересела на такси. Теперь же Юлия Ефременкова остановила свой выбор на кроссовере шоколадного цвета. О своем приобретении телеведущая сообщила в личном блоге. Так, Юлия написала, что надеется новая машина будет служить верой, а также правдой ее семье.
Под публикацией Юлию Ефременкову тут же принялись поздравлять. Марина Африкантова написала, что Юлия выбрала просто шикарный цвет для своей новой красавицы, а Оксана Ряска отметила, автомобиль хороший и ранее у нее тоже такой был.
Не стала скрывать Юлия Ефременкова и тот факт, что осуществить ее мечту финансово ей помог и Мондезир Свет-Амур. Стоит отметить, он ранее заявлял, сделать любимую счастливой для него очень важно. Напомним, ранее влюбленные сообщали о своем намерении этим летом сыграть свадьбу.
Юлия Ефременкова всегда была заядлой любительницей автомобилей. Однако прошлым летом девушка продала свою машину и временно пересела на такси. Теперь же Юлия Ефременкова остановила свой выбор на кроссовере шоколадного цвета. О своем приобретении телеведущая сообщила в личном блоге. Так, Юлия написала, что надеется новая машина будет служить верой, а также правдой ее семье.
Под публикацией Юлию Ефременкову тут же принялись поздравлять. Марина Африкантова написала, что Юлия выбрала просто шикарный цвет для своей новой красавицы, а Оксана Ряска отметила, автомобиль хороший и ранее у нее тоже такой был.
Не стала скрывать Юлия Ефременкова и тот факт, что осуществить ее мечту финансово ей помог и Мондезир Свет-Амур. Стоит отметить, он ранее заявлял, сделать любимую счастливой для него очень важно. Напомним, ранее влюбленные сообщали о своем намерении этим летом сыграть свадьбу.