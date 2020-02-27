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Обновление ОС Android провоцирует сбои в работе смартфона Xiaomi Mi8

Владельцы смартфона Xiaomi Mi8 начали жаловаться на сбои в работе устройства после установки обновления мобильной операционной системы Android. По их словам, аппарат теряет рабочий стол и его эксплуатация затрудняется.
Обновление ОС Android провоцирует сбои в работе смартфона Xiaomi Mi8

Недавно программисты китайской компании подготовили пакет обновлений для операционной системы. Известно, гаджет использует версию Android 9, но с собственной графической оболочкой MIUI 11. При создании новых пакетов, позволяющих обновить ОС до Android 10, вероятно, были допущены ошибки, из-за чего теперь пользователи смартфона Xiaomi Mi8 начали жаловаться на нарушения.

У всех, кто заявил о проблемах, наблюдался один и тот же баг, а именно исчезал рабочий стол, что существенно усложняет использование устройства. При этом верхнее меню продолжает функционировать в привычном режиме и девайс позволяет принимать и совершать звонки, а также отправлять и читать SMS сообщения. Попытки вернуть прежнюю версию операционной системы или установить заводские настройки приводят к выходу из учётной записи. В таком случае владелец больше не имеет возможности снова начать использовать устройство.

В компании Xiaomi уже проанализировали проблему и предлагают временную меру для тех, кто столкнулся с трудностями. Владельцы Mi8 должны зайти в настройку обновления рабочего стола и удалить там свежие файлы.

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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:54

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