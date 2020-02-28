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Медики рассказали, кому противопоказана горчица

Медики назвали группы пациентов, которым противопоказана горчица. Несмотря на известные положительные эффекты, эта приправа может привести к ухудшению состояния здоровья в определенных случаях.

Из семян горчицы производят соусы и специи, полезные для здоровья благодаря наличию кальция, меди, магния, селена и клетчатки, а также витаминов A, C и K. Антиоксиданты и другие важные соединения в ее составе помогают защитить организм от повреждений, грибков, бактерий и инфекций, а также снизить уровень сахара в крови и противостоять псориазу. Однако семена горчицы, листья и паста из нее неблагоприятно влияют на здоровье при чрезмерном употреблении.

В редких случаях горчица приводит к боли в животе, диарее и воспалению. Пациентам с нарушениями в работе щитовидной железы следует с осторожностью употреблять ее из-за риска нарушения обмена веществ. Иногда горчичные пластыри становятся причиной развития дерматита.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:00

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