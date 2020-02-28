Медики рассказали, кому противопоказана горчица





Из семян горчицы производят соусы и специи, полезные для здоровья благодаря наличию кальция, меди, магния, селена и клетчатки, а также витаминов A, C и K. Антиоксиданты и другие важные соединения в ее составе помогают защитить организм от повреждений, грибков, бактерий и инфекций, а также снизить уровень сахара в крови и противостоять псориазу. Однако семена горчицы, листья и паста из нее неблагоприятно влияют на здоровье при чрезмерном употреблении.В редких случаях горчица приводит к боли в животе, диарее и воспалению. Пациентам с нарушениями в работе щитовидной железы следует с осторожностью употреблять ее из-за риска нарушения обмена веществ. Иногда горчичные пластыри становятся причиной развития дерматита.