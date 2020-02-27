Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель помирилась с мамой
Участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала, что очень жалеет о том, как поступала ранее. Девушка отметила, что оскорбляя свою маму Татьяну Владимировну была не права и теперь хочет наладить с ней отношения. Видимо, в семье Рапунцель на какое-то время все-таки наступила долгожданная тишина.
Звезда телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель призналась, что была совсем не права по отношению к своей матери и сестре. Более того, Ольга признала свою ошибку и попыталась вымолить у Татьяны Владимировны прощения. К слову, та недолго думая простила свою дочь.
Сама Ольга Рапунцель сказала, что очень рада примирению. Также Ольга отметила, что хочет, как прежде общаться со своей мамой. По ее словам, она осознала, что Алене на данный момент нужна материнская поддержка, ведь она младшая.
Более того, Ольга Рапунцель в качестве примера вспомнила о своих детях и подчеркнула, если оба ее ребенка упадут, то она в первую очередь подаст руку младшему, ведь старший и сам будет в состоянии встать и отряхнуться.
Татьяна Владимировна в свою очередь отметила, что не держит зла на свою собственную дочь.
Звезда телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель призналась, что была совсем не права по отношению к своей матери и сестре. Более того, Ольга признала свою ошибку и попыталась вымолить у Татьяны Владимировны прощения. К слову, та недолго думая простила свою дочь.
Сама Ольга Рапунцель сказала, что очень рада примирению. Также Ольга отметила, что хочет, как прежде общаться со своей мамой. По ее словам, она осознала, что Алене на данный момент нужна материнская поддержка, ведь она младшая.
Более того, Ольга Рапунцель в качестве примера вспомнила о своих детях и подчеркнула, если оба ее ребенка упадут, то она в первую очередь подаст руку младшему, ведь старший и сам будет в состоянии встать и отряхнуться.
Татьяна Владимировна в свою очередь отметила, что не держит зла на свою собственную дочь.