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Сервис Google Earth появится в браузерах Opera, Firefox и Microsoft Edge

Представители компании Google рассказали о новой возможности сервиса Google Earth. Теперь данный инструмент можно запускать в браузерах Opera, Firefox и Microsoft Edge.
Сервис Google Earth появится в браузерах Opera, Firefox и Microsoft Edge

На протяжении долгого времени Google Earth поддерживает среди пользователей репутацию самой точной карты мира. Большое число людей ежедневно обращаются к данному сервису, желая получить ответы на свои географические вопросы. Тем не менее, не все испытывают удовольствие, запуская онлайн-карты, так как для этого им приходится использовать браузер Chrome. Некоторые люди не находят его функционал достаточным или же испытывают неудобства при использовании. Ещё в 2017 году сервис перестал являться десктопным приложением, и был переформатирован в вэб-версию, но только недавно его переделали и сделали универсальным. Теперь Google Earth доступен пользователям таких браузеров, как Opera и Firefox и Microsoft Edge. Кроме того, в скором времени в этом списке может оказаться Safari.

В настоящий момент пользователям уже доступен весь имеющийся функционал, но в отдельных случаях возможны ошибки в работе сервиса. В ближайшее время специалисты планируют собирать информацию и исправлять возникающие баги и нарушения в работе программы.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:00

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