Диетологи рассказали о главных преимуществах употребления воды с кардамоном





Кардамон зачастую используется в качестве специи, которую добавляют в выпечку, однако данная приправа эффективна для выработки желчи и пищеварения, а также позволяет “разогнать” обмен веществ. Эти семена особенно полезны при необходимости похудеть. Сжигание жира можно активизировать, если включить в рацион воду с кардамоном. В течение дня рекомендуется пить не более литра такого напитка, но перед началом применения народного средства необходимо посоветоваться с лечащим врачом.Помимо похудения кардамон способствует пищеварению, помогает избавиться от головной боли и очищает дыхательные пути.