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Диетологи рассказали о главных преимуществах употребления воды с кардамоном

Диетологи из Германии назвали главные преимущества употребления воды с кардамоном. Эта пищевая привычка помогает похудеть, а также имеет массу других полезных свойств.

Кардамон зачастую используется в качестве специи, которую добавляют в выпечку, однако данная приправа эффективна для выработки желчи и пищеварения, а также позволяет “разогнать” обмен веществ. Эти семена особенно полезны при необходимости похудеть. Сжигание жира можно активизировать, если включить в рацион воду с кардамоном. В течение дня рекомендуется пить не более литра такого напитка, но перед началом применения народного средства необходимо посоветоваться с лечащим врачом.

Помимо похудения кардамон способствует пищеварению, помогает избавиться от головной боли и очищает дыхательные пути.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:39

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