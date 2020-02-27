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Лика Стар рассказала в эфире «Судьбы человека» об интимном подарке от Аллы Пугачевой

В эфире передачи «Судьба человека» Лика Стар рассказала о первой встрече с Аллой Пугачевой. Певица также принесла с собой интимный подарок, который ей однажды вручила старшая коллега.
Лика Стар рассказала в эфире «Судьбы человека» об интимном подарке от Аллы Пугачевой

По словам артистки, супруга Максима Галкина отдала ей презент много лет назад. При этом показывать подарок, хранящийся в маленькой коробке, она отказалась. Лика Стар решилась открыть ее дома и увидела, что там находится то, что Примадонна «посчитала важным ей подарить». Также артистка рассказала, что из-за отношений с Владимиром Пресняковым Пугачева стала строить ей препятствия, хотя раньше считала своей преемницей. Исполнительница находилась в черном списке и на ТВ, ее музыкальные клипы не транслировали. Как отметила гостья «Судьбы человека», потом Алла Борисовна остыла, а Кристина Орбакайте тогда уже рассталась с супругом.

В свое время экс-жена Киркорова спросила у Лики Стар, где она поет. Звезда ответила, что там, где хочет. «Мне бы так», - сказала Пугачева. Ведущий передачи попросил героиню очередного выпуска продемонстрировать только ему, что находится в коробке, а когда увидел, поинтересовался, подошел ли подарок певице. Она сказала, что идеально.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:46

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