Стало известно, кто любовник ведущей «Дом-2» Ольги Орловой





Хотя Ольга Орлова и говорила о том, что счастлива в новых отношениях, но личность своего избранника все-таки оставляла в тайне. В итоге поклонники звезды решили провести свое собственное расследование. Таким образом, выяснилось, что скорее всего новый избранник Ольги Орловой никто иной, как директор телеканала ТНТ Роман Петренко. Более того, большинство поклонников выражают уверенность, что и тут не обошлось без содействия экс-супруга, ведь ранее именно он пристроил Орлову на роль ведущей телестройки.На данный момент Ольга Орлова отдыхает с любимым человеком в Париже. Однако многие уже начали гадать, а как теперь может измениться жизнь двух других ведущих проекта «Дом-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, ведь Орлова по сути стала чуть-ли не хозяйкой телестройки.К слову,Ольга Орлова очень хорошо всегда общалась с Ксенией Бородиной, а за периметром две звезды достаточно крепко дружат.