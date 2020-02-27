Эксперты назвали неожиданную причину разрядки аккумуляторов Apple iPhone





Немало владельцев Apple iPhone предпочитают закрывать запущенные в фоновом режиме приложения. По мнению владельцев, это даёт возможность сэкономить ресурс производительности и ускорить работу устройства. При этом ранее считалось, что подобная манера использования "умного телефона" приводит к повышенной разрядки аккумуляторов. Ещё в 2016 году главе "яблочного" бренда Тиму Куку задавался прямой вопрос по этой теме, но тот не дал утвердительного ответа. Вице-президент отделения Apple Software Крейг Федериги на него же ответил отрицательно. Он лично заверил, закрытие фоновых программ не приводит к сокращению автономной работы аппарата. Тем не менее, эксперты констатируют обратное.Специалисты отмечают, находящиеся в спящем режиме приложения при вызове, откликаются в короткий период и сразу же начинают работать. Если же каждый раз после использования все полностью закрывать, они при запуске расходуют больше энергии, так как задействуют процессор и оперативную память.