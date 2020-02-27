Netflix выпустил наиболее страшный хоррор всех времён "Девушка на третьем этаже"





Картина рассказывает о мужчине, которого сложно назвать везучим человеком. Он и его беременная супруга становятся владельцами недорогого викторианского особняка, требующего ремонта. Как выясняется после приобретения, жильё отличается непростой историей и наличием неблагоприятно настроенных призраков.Большинство зрителей ужастика отметили, что картина получилась очень страшной и может претендовать на звание хоррора №1 всех времён, передаёт сайт Daily Star. Вдобавок ко всему на кинофестивалях "Девушка на третьем этаже" удостоилась восторженных отзывов, а также получила премию на Fangoria Chainsaw Awards 2020.В российском прокате данное художественное произведение, режиссёром и сценаристом которого стал Трэвис Стивенс, называется "Проклятый дом-2". Главную роль в картине исполнил рестлер MC Punk.