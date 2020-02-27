Netflix выпустил наиболее страшный хоррор всех времён "Девушка на третьем этаже"
Американский развлекательный сервис Netflix выпустил новый фильм ужасов "Девушка на третьем этаже". Зрители назвали данное художественное произведение наиболее страшным хоррором всех времён.
Картина рассказывает о мужчине, которого сложно назвать везучим человеком. Он и его беременная супруга становятся владельцами недорогого викторианского особняка, требующего ремонта. Как выясняется после приобретения, жильё отличается непростой историей и наличием неблагоприятно настроенных призраков.
Большинство зрителей ужастика отметили, что картина получилась очень страшной и может претендовать на звание хоррора №1 всех времён, передаёт сайт Daily Star. Вдобавок ко всему на кинофестивалях "Девушка на третьем этаже" удостоилась восторженных отзывов, а также получила премию на Fangoria Chainsaw Awards 2020.
В российском прокате данное художественное произведение, режиссёром и сценаристом которого стал Трэвис Стивенс, называется "Проклятый дом-2". Главную роль в картине исполнил рестлер MC Punk.
Картина рассказывает о мужчине, которого сложно назвать везучим человеком. Он и его беременная супруга становятся владельцами недорогого викторианского особняка, требующего ремонта. Как выясняется после приобретения, жильё отличается непростой историей и наличием неблагоприятно настроенных призраков.
Большинство зрителей ужастика отметили, что картина получилась очень страшной и может претендовать на звание хоррора №1 всех времён, передаёт сайт Daily Star. Вдобавок ко всему на кинофестивалях "Девушка на третьем этаже" удостоилась восторженных отзывов, а также получила премию на Fangoria Chainsaw Awards 2020.
В российском прокате данное художественное произведение, режиссёром и сценаристом которого стал Трэвис Стивенс, называется "Проклятый дом-2". Главную роль в картине исполнил рестлер MC Punk.
Культура
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:30