Николай Межевич рассказал о “дружбе народов” между Россией и странами Прибалтики
Доктор экономических наук Николай Межевич рассказал о “дружбе народов” между Россией и странами Прибалтики. Профессор СПбГУ дал советы по поводу общения с гражданами этих государств и возможности отправиться к ним в гости.
Николай Межевич уверен, что почти каждый гражданин Литвы, Латвии и Эстонии имеют друга, знакомого или родственника в России. Он отметил, что межличностные контакты имеют высокую степень силы, а также являются стабильными, несмотря на пропаганду. Однако эксперт считает, что если регулярно сообщать в СМИ лживые сведения об этих гражданах, то большинство их соседей в скором времени поверят в это. В таком случае ситуацию помогут исправить дипломатическое взаимодействие и поездки, которые могут не допустить россияне.
Межевич отметил, что главной системной проблемой является отсутствие способностей к диалогу, передает New Inform.
Николай Межевич уверен, что почти каждый гражданин Литвы, Латвии и Эстонии имеют друга, знакомого или родственника в России. Он отметил, что межличностные контакты имеют высокую степень силы, а также являются стабильными, несмотря на пропаганду. Однако эксперт считает, что если регулярно сообщать в СМИ лживые сведения об этих гражданах, то большинство их соседей в скором времени поверят в это. В таком случае ситуацию помогут исправить дипломатическое взаимодействие и поездки, которые могут не допустить россияне.
Межевич отметил, что главной системной проблемой является отсутствие способностей к диалогу, передает New Inform.