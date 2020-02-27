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Николай Межевич рассказал о “дружбе народов” между Россией и странами Прибалтики

Доктор экономических наук Николай Межевич рассказал о “дружбе народов” между Россией и странами Прибалтики. Профессор СПбГУ дал советы по поводу общения с гражданами этих государств и возможности отправиться к ним в гости.

Николай Межевич уверен, что почти каждый гражданин Литвы, Латвии и Эстонии имеют друга, знакомого или родственника в России. Он отметил, что межличностные контакты имеют высокую степень силы, а также являются стабильными, несмотря на пропаганду. Однако эксперт считает, что если регулярно сообщать в СМИ лживые сведения об этих гражданах, то большинство их соседей в скором времени поверят в это. В таком случае ситуацию помогут исправить дипломатическое взаимодействие и поездки, которые могут не допустить россияне.

Межевич отметил, что главной системной проблемой является отсутствие способностей к диалогу, передает New Inform.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:23

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