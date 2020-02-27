Учёные назвали изменение фигуры женщины главной причиной утраты к ней интереса мужчины





На втором месте среди причин, по которым чувства мужчины к избраннице охладевают, – потеря ею привлекательности из-за возрастных изменений. Кроме того, отдельных представителей сильного пола наличие лишь одной партнёрши для интимной близости попросту тяготит, а потому сколь бы красивы не были их пассии, они всё равно будут искать «любовные приключения» на стороне.Выделили исследователи и ещё две причины потери сексуального влечения мужчины к его женщине: частые ссоры на бытовой почве и регулярные отказы возлюбленной в интимной близости.