Учёные назвали изменение фигуры женщины главной причиной утраты к ней интереса мужчины
Учёные из Великобритании определили, что изменение фигуры женщины является главной причиной утраты к ней интереса со стороны любимого мужчины. Причём речь идёт как о полноте, так и худобе.
На втором месте среди причин, по которым чувства мужчины к избраннице охладевают, – потеря ею привлекательности из-за возрастных изменений. Кроме того, отдельных представителей сильного пола наличие лишь одной партнёрши для интимной близости попросту тяготит, а потому сколь бы красивы не были их пассии, они всё равно будут искать «любовные приключения» на стороне.
Выделили исследователи и ещё две причины потери сексуального влечения мужчины к его женщине: частые ссоры на бытовой почве и регулярные отказы возлюбленной в интимной близости.
На втором месте среди причин, по которым чувства мужчины к избраннице охладевают, – потеря ею привлекательности из-за возрастных изменений. Кроме того, отдельных представителей сильного пола наличие лишь одной партнёрши для интимной близости попросту тяготит, а потому сколь бы красивы не были их пассии, они всё равно будут искать «любовные приключения» на стороне.
Выделили исследователи и ещё две причины потери сексуального влечения мужчины к его женщине: частые ссоры на бытовой почве и регулярные отказы возлюбленной в интимной близости.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:11