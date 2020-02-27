В Саратове пассажир ударил водителя такси из-за отсутствия в авто детского кресла





Ночью после празднования 23 февраля семья вызвала такси в Саратове. С ними находился ребенок, которому требовалось детское кресло. В итоге водитель отказался ехать, отметив, что заказчики не указали о себе полную информацию. Некоторое время мужчина грубо разговаривал с таксистом и требовал отправляться, несмотря на нарушение правил дорожного движения. В итоге он ударил кулаком по лицу сотрудника, разбил его очки. Съемка всего разговора была записана на находящийся в машине видеорегистратор.Таксист обратился за помощью в полицию, но для составления заявления нужно было знать мобильный номер злоумышленника. При этом служба такси не отдала контакты агрессивных пассажиров, ссылаясь на отсутствие официального запроса от правоохранителей.