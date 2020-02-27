В Саратове пассажир ударил водителя такси из-за отсутствия в авто детского кресла
В Саратове из-за отсутствия детского кресла в такси пассажир ударил водителя. Таксист получил повреждения лица, а также были сломаны его очки.
Ночью после празднования 23 февраля семья вызвала такси в Саратове. С ними находился ребенок, которому требовалось детское кресло. В итоге водитель отказался ехать, отметив, что заказчики не указали о себе полную информацию. Некоторое время мужчина грубо разговаривал с таксистом и требовал отправляться, несмотря на нарушение правил дорожного движения. В итоге он ударил кулаком по лицу сотрудника, разбил его очки. Съемка всего разговора была записана на находящийся в машине видеорегистратор.
Таксист обратился за помощью в полицию, но для составления заявления нужно было знать мобильный номер злоумышленника. При этом служба такси не отдала контакты агрессивных пассажиров, ссылаясь на отсутствие официального запроса от правоохранителей.
Ночью после празднования 23 февраля семья вызвала такси в Саратове. С ними находился ребенок, которому требовалось детское кресло. В итоге водитель отказался ехать, отметив, что заказчики не указали о себе полную информацию. Некоторое время мужчина грубо разговаривал с таксистом и требовал отправляться, несмотря на нарушение правил дорожного движения. В итоге он ударил кулаком по лицу сотрудника, разбил его очки. Съемка всего разговора была записана на находящийся в машине видеорегистратор.
Таксист обратился за помощью в полицию, но для составления заявления нужно было знать мобильный номер злоумышленника. При этом служба такси не отдала контакты агрессивных пассажиров, ссылаясь на отсутствие официального запроса от правоохранителей.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:54