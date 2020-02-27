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Опубликованы первые изображения обновленного Lada Largus

В Сети недавно опубликовали первые изображения обновленного Lada Largus. Отечественный универсал обзавелся новым дизайном, который был вдохновлен моделями Granta и Vesta.

Модернизированный Lada Largus претерпел кардинальные перемены во внешнем виде кузова, который позаимствовал ходовые огни у Renault Logan, передний бамперы у Granta, а задний - у Vesta. Кроме того, автомобиль обзавелся решеткой радиатора с крупным значком «Ладьи» и двумя ламелями, которые дополняются капотом и передними крыльями с новым форм-фактором. Все эти нововведения может оценить любой желающий с помощью опубликованных рендеров.

Инновации коснулись и интерьера, в котором появились приборная панель, система климат-контроля и информационно-развлекательный центр идентичные серии Xray Cross. Кроме того, теперь каждая дверь будет обладать кнопкой стеклоподъемника и обогреваемым стеклом с датчиками осадков. Что касается технической стороны, то здесь перемен ожидать не стоит: под капотом все тот же 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л.с., дополненный механической КПП.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:06

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