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Четыре модели от Volvo подорожали на авторынке России

Авторынок России в настоящее время характеризуется ростом цен на автомобили в связи с повышением ставок утильсбора. Подобная участь настигла и четыре модели от Volvo, которые подорожали на 50 тысяч рублей.

По словам аналитиков агентства «Цена Авто», прибавку к цене в размере 50 тысяч рублей получили все комплектации моделей Volvo V90 Cross Country, ХС60 и ХС90, а также некоторых версий ХС40. Стоит отметить, что в прошлом году наблюдался рост стоимости на 30 тысяч рублей в тех же линейках. Обновленный прайс-лист компании проинформировал покупателей о том, что Volvo V90 Cross Country с бензиновым агрегатом объемом на 2 л и мощностью в 249 л.с. теперь продается за 3,5 млн рублей. А вот премиум-комплектация с 320-сильным мотором - за 4,3 млн рублей.

Что касается компактного кроссовера Volvo XC40, то цены на версии с исключительно дизельными двигателями варьируются от 2,5 до 3,2 млн рублей. Намного большим выбором может похвастаться "паркетный" внедорожник XC60: здесь в наличии и бензиновые агрегаты за 3,3 млн рублей, дизельные за 3,4 млн рублей, а также гибридная силовая установка с ценником в 5,4 млн рублей. Наконец, полноразмерная модель XC90 продается в диапазоне от 5,3 до 6,3 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:23

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