В Toyota раскрыли цены на полноприводный седан Camry





Автопроизводители часто представляют обновленные модели без разглашения стоимости, что считается хорошим пиар-решением. Бренд Toyota не стал исключением из этого правила, опубликовав прайс-лист на будущие комплектации Camry, чья обновленная модель была анонсирована осенью 2019 года. Известно, что стандартный вариант седана обойдется покупателю в 26,3 тысячи долларов США (около 1,73 млн рублей). А вот самым дорогим предложением окажется XSE за 31,4 тысячи долларов (около 2 млн рублей) со "спортивным" салоном и рядом уникальных функций.Хотя большинство версий будут представлены с одноприводной системой, платформа с двумя ведущими осями тоже есть в наличии. За нее клиенту придется доплатить 1,4 тысячи долларов. Спецификация также включает в себя безальтернативный 2,5-литровый двигатель мощностью в 205 л. с. и 251 Нм крутящего момента. По мнению экспертов, подобные характеристики являются относительно небольшими для такого габаритного автомобиля.