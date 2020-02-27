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В Сети перечислили самые популярные авто российской сборки за рубежом

Прошлые исследования аналитиков из центра «Автостат» показали рост экспорта машин российской сборки. Теперь эксперты перечислили самые популярные авто из РФ за рубежом по объемам продаж.

По подсчетам отечественных специалистов, лидером автоэкспорта в России стал кроссовер Skoda Kodiaq. Всего за пределы ЕАЭС было поставлено около 10 тысяч экземпляров этой модели, которая производится на фирменном предприятии Volkswagen в Нижнем Новгороде. А вот LADA 4x4 опустилась с первого на второе место по количеству проданных автомобилей за рубежом в 2019 году. Объем продаж российского внедорожника едва достиг 8 тыс единиц. Стоит отметить, что третья позиция в списке стабильно держится за LADA Vesta с 5,9 тыс реализованных машин.

Аналитики также не обошли вниманием LADA XRAY, Volkswagen Polo, Hyundai Accent/Solaris, LADA Largus, KIA Rio, LADA Granta и Skoda Rapid, продажи которых находились в диапазоне от 1,5 тыс. до 465 штук. Известно, что повышение ставки утилизационного сбора с начала 2020 года снизило привлекательность автомобилей российской сборки для покупателей из-за сопутствующего роста цен. В частности, цены моделей от компании Lada, корейских KIA и Hyundai, а также японского Datsun выросли на 2-4%.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:30

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