В Сети перечислили самые популярные авто российской сборки за рубежом





По подсчетам отечественных специалистов, лидером автоэкспорта в России стал кроссовер Skoda Kodiaq. Всего за пределы ЕАЭС было поставлено около 10 тысяч экземпляров этой модели, которая производится на фирменном предприятии Volkswagen в Нижнем Новгороде. А вот LADA 4x4 опустилась с первого на второе место по количеству проданных автомобилей за рубежом в 2019 году. Объем продаж российского внедорожника едва достиг 8 тыс единиц. Стоит отметить, что третья позиция в списке стабильно держится за LADA Vesta с 5,9 тыс реализованных машин.Аналитики также не обошли вниманием LADA XRAY, Volkswagen Polo, Hyundai Accent/Solaris, LADA Largus, KIA Rio, LADA Granta и Skoda Rapid, продажи которых находились в диапазоне от 1,5 тыс. до 465 штук. Известно, что повышение ставки утилизационного сбора с начала 2020 года снизило привлекательность автомобилей российской сборки для покупателей из-за сопутствующего роста цен. В частности, цены моделей от компании Lada, корейских KIA и Hyundai, а также японского Datsun выросли на 2-4%.