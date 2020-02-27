Участницы проекта «ДОМ-2» украли у Алеси Семеренко платья





В тот момент, когда Алесю Семеренко посетила идея уйти с проекта, то она взяла с собой за периметр далеко не всю свою одежду. Некоторые вещи так и остались висеть на тремпелях в шкафу. Однако вернувшись на телестройку, участница «Дом-2» Алеся Семеренко обнаружила пропажу. В частности, она заметила, что исчезло ее платье, которое стоит 35 тысяч рублей.Но вот то, что по слухам у нее из гардероба исчезла шуба, Алеся Семеренко опровергла. Напомним, ранее Алину Галимову пытались обвинить в том, что она взяла себе меховое изделие, которое ей не принадлежит.Более того, девушка отметила, что у Алины наверное есть своя. А насчет платьев Алеся сказала, что пусть поносят, ведь тому, кто взял никогда не быть на ее месте. Выяснилось, что ей больше всего обидно за тот наряд, в котором она праздновала свою победу в конкурсе «Мисс Москва -2018», потому что считает его знаковым. Тем не менее, в личном блоге Алеся Семеренко разместила снимки в этом наряде и подписала их, пожелав новому владельцу: «носить на здоровье».