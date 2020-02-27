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Участницы проекта «ДОМ-2» украли у Алеси Семеренко платья

Участница проекта «Дом-2» Алеся Семеренко пожаловалась, что на проекте процветает воровство. Девушка говорит, что некоторые коллеги по телестройке присвоили себе несколько дорогостоящих нарядов, которые на самом деле принадлежат ей по праву.

Участницы проекта «ДОМ-2» украли у Алеси Семеренко платья

В тот момент, когда Алесю Семеренко посетила идея уйти с проекта, то она взяла с собой за периметр далеко не всю свою одежду. Некоторые вещи так и остались висеть на тремпелях в шкафу. Однако вернувшись на телестройку, участница «Дом-2» Алеся Семеренко обнаружила пропажу. В частности, она заметила, что исчезло ее платье, которое стоит 35 тысяч рублей.

Но вот то, что по слухам у нее из гардероба исчезла шуба, Алеся Семеренко опровергла. Напомним, ранее Алину Галимову пытались обвинить в том, что она взяла себе меховое изделие, которое ей не принадлежит.


Более того, девушка отметила, что у Алины наверное есть своя. А насчет платьев Алеся сказала, что пусть поносят, ведь тому, кто взял никогда не быть на ее месте. Выяснилось, что ей больше всего обидно за тот наряд, в котором она праздновала свою победу в конкурсе «Мисс Москва -2018», потому что считает его знаковым. Тем не менее, в личном блоге Алеся Семеренко разместила снимки в этом наряде и подписала их, пожелав новому владельцу: «носить на здоровье».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:56

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