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Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Не так давно Юлия Михалкова покинула юмористическое шоу «Уральские пельмени», после чего отправилась за границу. Изначально поклонники думали, что актриса решила отдохнуть, однако она переехала в США.
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Этой зимой знаменитость на время отпуска забросила социальные сети, которые сейчас ведут ее помощники. Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги. Звезда «Уральских пельменей» пожаловалась фолловерам на то, что создание текста является сложным процессом. Главная причина заключается во вдохновении, которое может как появиться в любой момент, так и исчезнуть.

В ходе написания книги Михалкова выработала собственную методику, за основу которой взяла несколько принципов. Для юмористки важны полноценный ночной отдых, регулярные прогулки на свежем воздухе, максимальная концентрация на работе и умение не отвлекаться.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:00

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