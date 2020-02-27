Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США





Этой зимой знаменитость на время отпуска забросила социальные сети, которые сейчас ведут ее помощники. Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги. Звезда «Уральских пельменей» пожаловалась фолловерам на то, что создание текста является сложным процессом. Главная причина заключается во вдохновении, которое может как появиться в любой момент, так и исчезнуть.В ходе написания книги Михалкова выработала собственную методику, за основу которой взяла несколько принципов. Для юмористки важны полноценный ночной отдых, регулярные прогулки на свежем воздухе, максимальная концентрация на работе и умение не отвлекаться.