Раскрыты подробности новой транспортной стратегии России до 2036 года





Согласно базовому сценарию, до 2024 года планируется выполнить майские указы, в том числе рост пропускной способности для БАМа и Транссиба. Она должна увеличиться суммарно до 180 млн тонн. Предусматривается развитие дорожного сообщения на северо-южном направлении, соединяющем Европу и Западный Китай. Ведение работ также будет осуществляться по проекту Севморпути. Намечена прокладка магистрали “Евразия”, а в приоритете стало развитие дорог федерального значения с максимальным значением инвестиций на уровне 11 трлн рублей. В период до 2036 года власти планируют увеличить мобильность населения, но наблюдаемые в современности тенденции, связанные с развитием транспортной системы, должны сохраниться.Планы предусматривают рост численности городских жителей, а также изменения спроса на перевозку грузов, например, угля. Однако рост грузоперевозок в ближайшее время увеличится на 51-57%, считают эксперты.