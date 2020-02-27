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Раскрыты подробности новой транспортной стратегии России до 2036 года

В России произошло обновление транспортной стратегии 2036 года, включающей два ключевых сценария по развитию. Предполагается заметное наращивание как пассажирских, так и грузовых перевозок.

Согласно базовому сценарию, до 2024 года планируется выполнить майские указы, в том числе рост пропускной способности для БАМа и Транссиба. Она должна увеличиться суммарно до 180 млн тонн. Предусматривается развитие дорожного сообщения на северо-южном направлении, соединяющем Европу и Западный Китай. Ведение работ также будет осуществляться по проекту Севморпути. Намечена прокладка магистрали “Евразия”, а в приоритете стало развитие дорог федерального значения с максимальным значением инвестиций на уровне 11 трлн рублей. В период до 2036 года власти планируют увеличить мобильность населения, но наблюдаемые в современности тенденции, связанные с развитием транспортной системы, должны сохраниться.

Планы предусматривают рост численности городских жителей, а также изменения спроса на перевозку грузов, например, угля. Однако рост грузоперевозок в ближайшее время увеличится на 51-57%, считают эксперты.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:53

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