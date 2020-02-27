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Ученые предупреждают, что сидячий образ жизни разрушает сердечно-сосудистую систему

Ученые провели ряд экспериментов, подтверждающих негативное влияние сидячего образа жизни на сердечно-сосудистую систему. В качестве профилактики подобных проблем рекомендуется хотя бы минимальная двигательная активность.
Ученые предупреждают, что сидячий образ жизни разрушает сердечно-сосудистую систему

Группа сотрудников из университета Британской Колумбии решила провести эксперимент, призванный определить важность двигательной активности и ее влияние на здоровье сосудов. Для участия в исследовании эксперты пригласили девочек в возрасте от 7 до 10 лет. Все, что требовалось от маленьких испытуемых, это просидеть на одном месте три часа.

После окончания небольшого эксперимента ученые провели необходимые тесты и сравнили их результаты с показателями, полученными до начала исследования. В итоге оказалось, что за трехчасовой промежуток просвет сосудов у добровольцев был сужен практически на треть.

Коллеги канадских ученых из Великобритании решили несколько изменить ранее проведенное исследование. Собрав группу испытуемых того же возраста и пола они попросили их в течение трех часов через определенные промежутки времени делать разминку. В итого даже подобная минимальная двигательная активность отразилась на полученных экспертами показателях: с сердечно-сосудистой системой девочек все было в порядке

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:17

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