Ученые предупреждают, что сидячий образ жизни разрушает сердечно-сосудистую систему





Группа сотрудников из университета Британской Колумбии решила провести эксперимент, призванный определить важность двигательной активности и ее влияние на здоровье сосудов. Для участия в исследовании эксперты пригласили девочек в возрасте от 7 до 10 лет. Все, что требовалось от маленьких испытуемых, это просидеть на одном месте три часа.После окончания небольшого эксперимента ученые провели необходимые тесты и сравнили их результаты с показателями, полученными до начала исследования. В итоге оказалось, что за трехчасовой промежуток просвет сосудов у добровольцев был сужен практически на треть.Коллеги канадских ученых из Великобритании решили несколько изменить ранее проведенное исследование. Собрав группу испытуемых того же возраста и пола они попросили их в течение трех часов через определенные промежутки времени делать разминку. В итого даже подобная минимальная двигательная активность отразилась на полученных экспертами показателях: с сердечно-сосудистой системой девочек все было в порядке