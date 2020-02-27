Тюрьма и психбольница: С чем сравнивают «ДОМ-2» его участники





Уже давно новые участники на шоу идут только за черным пиаром. Так можно получить многотысячную армию подписчиков в Instagram,а значит и рекламные контракты. Можно бесплатно воспользоваться пластической хирургией. Многие бывшие участники отрицательно относятся к телепроекту, считая его пятном на своей биографии. Так например Алена Водонаева и Виктория Боня давно предпочитают не вспоминать свое участие.Май Абрикосов, которого выгнали с шоу со скандалом за употребление наркотиков, критикует проект за кризис идей и подтверждает, что участники действуют по прописанному сценарию. Также его возмущает наличии детей под камерами.Звезда шоу Катя Король полностью согласна с Маем. По её словам, она желает забыть о проекте как о страшном сне. Как утверждает Катя, редакторы для поднятия рейтинга не останавливаются ни перед чем и покажут ту сюжетную линию, которая вызовет максимальный резонанс.Антон Шоки вообще сравнивает проект с тюрьмой. Когда у него не получилось покинуть телестройку голосованием, он попытался сбежать, но был снят с забора организаторами, которые затем отобрали у него телефон.Оксана Ряска, проживающая сейчас в Америке, высказала мнение, что сейчас у участников нет цели. Приходят нынешние участники на проект не для постройки любви, а за дешевой популярностью. Как ей кажется, нынешнее шоу более похож на психиатрическую больницуА вот их коллега, Степан Меньшиков скоро снова вернется на проект. За зарплату в 150 тысяч рублей, которую обещали организаторы , он приедет в периметр со своей новой любовью Ангелиной.