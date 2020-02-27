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Тюрьма и психбольница: С чем сравнивают «ДОМ-2» его участники

Телезрители в один голос утверждают, что «Дом-2» «уже не тот». Даже ведущая, Ксения Бородина считает, что нынешним участникам не хватает искренности. СМИ собрали мнения бывших звёзд проекта о телестройке.

Тюрьма и психбольница: С чем сравнивают «ДОМ-2» его участники

Уже давно новые участники на шоу идут только за черным пиаром. Так можно получить многотысячную армию подписчиков в Instagram,а значит и рекламные контракты. Можно бесплатно воспользоваться пластической хирургией. Многие бывшие участники отрицательно относятся к телепроекту, считая его пятном на своей биографии. Так например Алена Водонаева и Виктория Боня давно предпочитают не вспоминать свое участие.

Май Абрикосов, которого выгнали с шоу со скандалом за употребление наркотиков, критикует проект за кризис идей и подтверждает, что участники действуют по прописанному сценарию. Также его возмущает наличии детей под камерами.


Звезда шоу Катя Король полностью согласна с Маем. По её словам, она желает забыть о проекте как о страшном сне. Как утверждает Катя, редакторы для поднятия рейтинга не останавливаются ни перед чем и покажут ту сюжетную линию, которая вызовет максимальный резонанс.

Антон Шоки вообще сравнивает проект с тюрьмой. Когда у него не получилось покинуть телестройку голосованием, он попытался сбежать, но был снят с забора организаторами, которые затем отобрали у него телефон.


Оксана Ряска, проживающая сейчас в Америке, высказала мнение, что сейчас у участников нет цели. Приходят нынешние участники на проект не для постройки любви, а за дешевой популярностью. Как ей кажется, нынешнее шоу более похож на психиатрическую больницу

А вот их коллега, Степан Меньшиков скоро снова вернется на проект. За зарплату в 150 тысяч рублей, которую обещали организаторы , он приедет в периметр со своей новой любовью Ангелиной.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:49

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