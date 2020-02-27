Российский боец Мовсар Евлоев выбыл из числа участников турнира UFC в Лас-Вегасе из-за ДТП

Перед соревнованиями в Лас-Вегасе Мовсар Евлоев отправился в Таиланд, где готовился к состязаниям. Спортсмен передвигался на мопеде, на котором также подъезжал к тренировочной базе. Недавно его переехало авто, в связи с чем боец получил многочисленные травмы мягких тканей. В результате консультации с представителями UFC было решено отменить бой с участием Евлоева. При этом боец выиграл все 12 состязаний, в которых принимал участие.Турнир UFC, запланированный на 7 марта, включал в себя поединок Евлоева с американцем Джамалом Эммерсем. В связи с пропуском данного боя соперником спортсмена из РФ станет Гига Чакадзе.