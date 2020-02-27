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Звезда «Дом-2» Настя Стецевят показала жуткие последствия перелома: Как сейчас выглядит её нога

Звезда популярного проекта «Дом-2» Настя Стецевят продолжает страдать из-за той травмы, которую получила ранее. На восстановление уже ушло практически четыре месяца, но из-за того, что девушка нарушила рекомендации медиков, у блондинки уже начались некие осложнения.

Звезда «Дом-2» Настя Стецевят показала жуткие последствия перелома: Как сейчас выглядит её нога

Напомним, что свою конечность участница проекта «Дом-2» Настя Стецевят повредила находясь на Сейшелах, но сразу не стала даже волноваться по этому поводу. Девушка была уверена, что у нее просто ушиб и это быстро пройдет. Когда Настя очутилась в Москве, то к медикам все-таки пришлось обратиться.

Настя Стецевят показала, что на данный момент происходит с ее ногой. Рана на ролике явно открытая, а вокруг не вооруженным глазом видно очень сильное посинение. Более того, Настя Стецевят говорит, что вся эта история уже похожа на настоящий квест, который никак не закончится. По словам Насти, как только она перенервничает, то рана тут же дает о себе знать.


В очередной раз участница проекта «Дом-2» Настя Стецевят рассказала, что нарушила просьбы врачей и вела активный образ жизни, но впредь постарается быть более внимательной к своему здоровью.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:34

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