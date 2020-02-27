Руководитель Xiaomi поделился снимком прозрачного Xiaomi Mi 10 Transparent Edition
Исполнительный директор Xiaomi Лей Цзунь заинтриговал фанатов снимком прототипа Xiaomi Mi 10 Transparent Edition. Руководитель компании продемонстрировал, что будущий смартфон оснастят прозрачной задней крышкой и модулем с 5-ю камерами.
Не успела Xiaomi выпустить флагманскую серию Mi 10, как теперь появились сведения о скором выходе нового варианта с прозрачной спинкой. Председатель китайской фирмы Лей Цзунь опубликовал в социальной сети Weibo соответствующую фотографию с надписью Xiaomi Mi 10 Transparent Edition. Если продукт будет запущен, то это будет не первый случай, когда корпорация выпустит гаджет с необычной задней крышкой, если учитывать Mi 9 Explorer Edition и Mi 8.
В техническом плане новинка будет все тем же Xiaomi Mi 10 с 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Устройство также можно приобрести с 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с 12 Гб ОЗУ и поддержкой UFS 3.0. Стоит отметить, что телефон поставляется с поддержкой двухрежимного подключения 5G в SA и NSA, а его стоимость варьируется от 716 до 859 долларов США в зависимости от комплектации.
Не успела Xiaomi выпустить флагманскую серию Mi 10, как теперь появились сведения о скором выходе нового варианта с прозрачной спинкой. Председатель китайской фирмы Лей Цзунь опубликовал в социальной сети Weibo соответствующую фотографию с надписью Xiaomi Mi 10 Transparent Edition. Если продукт будет запущен, то это будет не первый случай, когда корпорация выпустит гаджет с необычной задней крышкой, если учитывать Mi 9 Explorer Edition и Mi 8.
В техническом плане новинка будет все тем же Xiaomi Mi 10 с 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Устройство также можно приобрести с 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с 12 Гб ОЗУ и поддержкой UFS 3.0. Стоит отметить, что телефон поставляется с поддержкой двухрежимного подключения 5G в SA и NSA, а его стоимость варьируется от 716 до 859 долларов США в зависимости от комплектации.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:23