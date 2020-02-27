Звезду «Дом-2» Алёну Рапунцель застали в салоне свадебных платьев
У звезды скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алены Рапунцель получилось заинтриговать своих поклонников. Так, девушка в одном из свадебных салонов примерила платье, которое надевают обычно на свадьбу. Таким образом, она только подогрела слух о том, что вскоре выйдет замуж.
Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель никогда не скрывала, что мечтает выйти замуж один раз и на всю жизнь. На данный момент у девушки отношения с Денисом Мокроусовым, которые уже назвали практически идеальными, ведь пара еще не ругалась. Скорее наоборот, молодой человек оставил ради Алены Рапунцель все свои дела и устраивает для красавицы постоянно все новые романтические свидания.
Возможно, ребята уже даже задумали узаконить свои отношения, ведь не зря Алена Рапунцель была замечена в салоне свадебных платьев. На данный момент никто из ребят не рассказывает о дальнейшем развитии отношений, но ранее Алена Рапунцель уже говорила, что ее избранник совсем другой и очень отличается от всех, кого она знала ранее.
Кроме того, звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель отметила, что рядом с Денисом Мокроусовым и сама становится совсем не такой, как прежде.
Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель никогда не скрывала, что мечтает выйти замуж один раз и на всю жизнь. На данный момент у девушки отношения с Денисом Мокроусовым, которые уже назвали практически идеальными, ведь пара еще не ругалась. Скорее наоборот, молодой человек оставил ради Алены Рапунцель все свои дела и устраивает для красавицы постоянно все новые романтические свидания.
Возможно, ребята уже даже задумали узаконить свои отношения, ведь не зря Алена Рапунцель была замечена в салоне свадебных платьев. На данный момент никто из ребят не рассказывает о дальнейшем развитии отношений, но ранее Алена Рапунцель уже говорила, что ее избранник совсем другой и очень отличается от всех, кого она знала ранее.
Кроме того, звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель отметила, что рядом с Денисом Мокроусовым и сама становится совсем не такой, как прежде.