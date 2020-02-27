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Медики: Редька и капуста могут восполнить дефицит витаминов в организме человека к началу весны

Медики рассказали о пользе редьки и капусты. Как выяснилось, эти овощи могут восполнить дефицит витаминов в организме человека к началу весны.

Как считают специалисты, редька является мощнейшим природным антибиотиком. Благодаря её горечи расщепляется холестерин и выводятся токсины из организма. В данном овоще есть большое количество витамина С, необходимого для укрепления иммунной системы. Более того, продукт обладает мочегонным эффектом и потому особенно полезен для тех, у кого есть склонность к отёчности, проблемы с сосудами и давлением.


Обратить внимание стоит и на рекордсмена по содержанию витамина С, а именно – квашеную капусту. Лучше всего употреблять тот продукт, который квасился как минимум 12 дней, поскольку именно за это время происходит распад вредных соединений – нитритов. По словам медиков, хорошо приготовленный овощ отличается большим числом витаминов по сравнению со свежим. Также он необходим людям, стремящимся сбросить килограммы или поддержать имеющийся вес. Диетологи подчеркнули: чем больше человек съест капусты, тем быстрее ему удастся стать стройным. Благодаря данному продукту организм получит большое количество редкого витамина К, защищающего от раковых заболеваний.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:38

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