Медики: Редька и капуста могут восполнить дефицит витаминов в организме человека к началу весны
Медики рассказали о пользе редьки и капусты. Как выяснилось, эти овощи могут восполнить дефицит витаминов в организме человека к началу весны.
Как считают специалисты, редька является мощнейшим природным антибиотиком. Благодаря её горечи расщепляется холестерин и выводятся токсины из организма. В данном овоще есть большое количество витамина С, необходимого для укрепления иммунной системы. Более того, продукт обладает мочегонным эффектом и потому особенно полезен для тех, у кого есть склонность к отёчности, проблемы с сосудами и давлением.
Обратить внимание стоит и на рекордсмена по содержанию витамина С, а именно – квашеную капусту. Лучше всего употреблять тот продукт, который квасился как минимум 12 дней, поскольку именно за это время происходит распад вредных соединений – нитритов. По словам медиков, хорошо приготовленный овощ отличается большим числом витаминов по сравнению со свежим. Также он необходим людям, стремящимся сбросить килограммы или поддержать имеющийся вес. Диетологи подчеркнули: чем больше человек съест капусты, тем быстрее ему удастся стать стройным. Благодаря данному продукту организм получит большое количество редкого витамина К, защищающего от раковых заболеваний.
Как считают специалисты, редька является мощнейшим природным антибиотиком. Благодаря её горечи расщепляется холестерин и выводятся токсины из организма. В данном овоще есть большое количество витамина С, необходимого для укрепления иммунной системы. Более того, продукт обладает мочегонным эффектом и потому особенно полезен для тех, у кого есть склонность к отёчности, проблемы с сосудами и давлением.
Обратить внимание стоит и на рекордсмена по содержанию витамина С, а именно – квашеную капусту. Лучше всего употреблять тот продукт, который квасился как минимум 12 дней, поскольку именно за это время происходит распад вредных соединений – нитритов. По словам медиков, хорошо приготовленный овощ отличается большим числом витаминов по сравнению со свежим. Также он необходим людям, стремящимся сбросить килограммы или поддержать имеющийся вес. Диетологи подчеркнули: чем больше человек съест капусты, тем быстрее ему удастся стать стройным. Благодаря данному продукту организм получит большое количество редкого витамина К, защищающего от раковых заболеваний.
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:38