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Лика Стар обвинила Аллу Пугачеву в упадке своей карьеры из-за романа с Владимиром Пресняковым

Лика Стар обвиняет Аллу Пугачеву в упадке своей карьеры, о чем рассказала в программе “Судьба человека”. Певица считает, что Примадонна повлияла на ее работу после того как узнала о романе с Владимиром Пресняковым.

Владимир Пресняков и Лика Стар тесно сотрудничали, когда певец находился в браке с Кристиной Орбакайте. В то время вышла их совместная песня “Падший ангел”, но до этого Алла Пугачева была крайне благосклонна к своей коллеге. В частности, она предложила певице перейти к ней в театр, но получила отказ, поскольку Лика Стар не хотела менять имидж, а также не желала слышать, что Примадонна способствовала ее продвижению. Теперь артистка считает, что Пугачева специально разрушила ее карьеру из-за связи с Пресняковым. В прессе ее обвиняли в разводе музыканта с Кристиной Орбакайте, но сама Стар не считает, что послужила тому причиной.

Лика Стар подчеркнула, что после событий прошлого Пресняков оборвал с ней связь. С годами певица простила Примадонну, отметив, что это был хороший опыт, который закалил ее характер.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:17

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