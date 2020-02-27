Лика Стар обвинила Аллу Пугачеву в упадке своей карьеры из-за романа с Владимиром Пресняковым

Владимир Пресняков и Лика Стар тесно сотрудничали, когда певец находился в браке с Кристиной Орбакайте. В то время вышла их совместная песня “Падший ангел”, но до этого Алла Пугачева была крайне благосклонна к своей коллеге. В частности, она предложила певице перейти к ней в театр, но получила отказ, поскольку Лика Стар не хотела менять имидж, а также не желала слышать, что Примадонна способствовала ее продвижению. Теперь артистка считает, что Пугачева специально разрушила ее карьеру из-за связи с Пресняковым. В прессе ее обвиняли в разводе музыканта с Кристиной Орбакайте, но сама Стар не считает, что послужила тому причиной.Лика Стар подчеркнула, что после событий прошлого Пресняков оборвал с ней связь. С годами певица простила Примадонну, отметив, что это был хороший опыт, который закалил ее характер.