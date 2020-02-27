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Ведущий «Дом-2» Влад Кадони: «Мои посты не про нас с Ксюшей»

Ведущий скандального телевизионного проекта «Дом-2» Влад Кадони объяснил всем своим поклонникам, что все те публикации, которые он размещает в Сети, никак не касаются его отношений с Ксюшей Шаповал. По словам популярного ведущего, он просто рассуждает на всевозможные темы, в том числе и те, которые касаются темы отношений.

Ведущий «Дом-2» Влад Кадони: «Мои посты не про нас с Ксюшей»

Влад Кадони начал недавно встречаться с Ксюшей Шаповал. Более того, он неоднократно уже сказал, что намерения у него серьезные, но ему непривычно, что за его отношениями наблюдают и его фанаты.

Однако в личном блоге ведущего проекта «Дом-2» Влада Кадони все еще появляются посты, которые говорят об обидах и предательствах в любви. Так, Влад Кадони рассказал, что у него много друзей и знакомых, наблюдая за ними он приходит к выводам, которыми потом и делится впоследствии со своими поклонниками.


Также Кадони отметил, что с помощью мыслей, которые он рассказывает, ему хочется стать более открытым, но у него не всегда получается. К слову, ведущий популярного проекта «Дом-2» Влад Кадони сказал, что в отношениях с Ксюшей Шаповал пока у него все хорошо.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:23

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