Ведущий «Дом-2» Влад Кадони: «Мои посты не про нас с Ксюшей»





Влад Кадони начал недавно встречаться с Ксюшей Шаповал. Более того, он неоднократно уже сказал, что намерения у него серьезные, но ему непривычно, что за его отношениями наблюдают и его фанаты.Однако в личном блоге ведущего проекта «Дом-2» Влада Кадони все еще появляются посты, которые говорят об обидах и предательствах в любви. Так, Влад Кадони рассказал, что у него много друзей и знакомых, наблюдая за ними он приходит к выводам, которыми потом и делится впоследствии со своими поклонниками.Также Кадони отметил, что с помощью мыслей, которые он рассказывает, ему хочется стать более открытым, но у него не всегда получается. К слову, ведущий популярного проекта «Дом-2» Влад Кадони сказал, что в отношениях с Ксюшей Шаповал пока у него все хорошо.